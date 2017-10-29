В программу Олимпийских игр могут добавить киберспорт

Международный олимпийский комитет планирует сделать киберспорт олимпийской дисциплиной.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, МОК назвал условия для появления киберспорта на Играх.

"Для признания киберспорта должна существовать организация, гарантирует соблюдение правил и положений олимпийского движения, таких как отсутствие допинга и манипуляций", – заявили в МОК на собрании в Лозанне в субботу, 28 октября.

На саммите в Лозанне также подчеркнули, что киберспорт показывает высокий уровень роста количества участников – особенно среди молодежи.

"Киберспорт рассматривается как спортивная деятельность, потому что игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, сопоставимой с традиционными видами спорта", – говорится в заявлении.

Аналитическая компания Newzoo исследовала, что киберспорт занимаются более 385 млн человек.