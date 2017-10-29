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Президент Иракского Курдистана идет в отставку

Воскресенье, 29 октября 2017, 04:49

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани покинет пост президента с 1 ноября 2017 года.

Об этом сообщает Reuters.

О решении уйти в отставку Барзани заявил в письме парламенту региона и предложил разделить президентские полномочия между правительством и судебными органами.

Масуд Барзани официально покинет пост 1 ноября 2017 года.

Как известно, 25 сентября 2017 года несмотря на давление со стороны Ирака и международного сообщества прошел референдум о независимости Иракского Курдистана. Более 90 процентов курдских избирателей проголосовали за независимость.

Темы: Иракреферендум
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