Президент Иракского Курдистана идет в отставку

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани покинет пост президента с 1 ноября 2017 года.

Об этом сообщает Reuters.

О решении уйти в отставку Барзани заявил в письме парламенту региона и предложил разделить президентские полномочия между правительством и судебными органами.

Масуд Барзани официально покинет пост 1 ноября 2017 года.

Как известно, 25 сентября 2017 года несмотря на давление со стороны Ирака и международного сообщества прошел референдум о независимости Иракского Курдистана. Более 90 процентов курдских избирателей проголосовали за независимость.