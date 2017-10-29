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ОПОРА назвала ключевые нарушения на выборах в ОТГ

Воскресенье, 29 октября 2017, 19:21
ОПОРА назвала ключевые нарушения на выборах в ОТГ

В ходе выборов в ОТГ наблюдатели общественной сети ОПОРА зафиксировали ряд нарушений на избирательных участках.

По сообщению организации, явка на выборах по состоянию на 16:00 составила 39,7%. 

В Сумской, Запорожской и Харьковской области был замечен подвоз избирателей на участки.

Речь идет о с.Бурынь, где выявили объявление о предложении избирателям бесплатно подвозить их к избирательным участкам. В полиции сообщили, что объявление разместили два таксиста, которые хотели заработать на выборах. Один из таксистов объяснил, что является сторонником одного из кандидатов и хочет "помочь избирателям".

В с.Охримовка зафиксировали подвоз избирателей к участку №230619, а в пгт. Акимовка - на участок №230601.

В помещение участка №630451 (с. Большая Рогозянка) зафиксировали подвоз избирателей двумя автомобилями. По словам водителя одного из авто, машина принадлежит ЗАО "Агрофирма им. Григория Сковороды". По данным госреестра юридических лиц, среди основателей "Агрофирмы" есть лица с фамилиями, как у кандидатов, баллотирующихся в депутаты Золочевской ОТГ. 

В Сумской, Полтавской, в Черновицкой и Волынской областях зафиксировали голосование без предъявления паспорта, в Черниговской, Харьковской и винницких областях - ошибки в бюллетенях.

В ряде УИК отсутствует надлежащее материально-техническое обеспечение, в частности в Закарпатской, Сумской, Тернопольской и Донецкой областях.

Также наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали неизвестных на избирательных участках в Донецкой, Херсонской и Волынской областях.

В Донецкой области неизвестные пытались проверить по списку избирателей тех, кто не проголосовал на УИК №140055, инцидент произошел в той комиссии, где утром 10 избирателям выдали бюллетени без их подписи в списке избирателей, а голосование началось с часовым опозданием.

Украинская правда

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Темы: виборыдецентрализация
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