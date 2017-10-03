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Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59

Вторник, 3 октября 2017, 02:55

В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли, по меньшей мере, 59 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, более 525 человек получили ранения. При этом отмечается, что число погибших может увеличиться.

Ранее за данную атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", однако власти США заявили, что нет никаких доказательств этому.

Президент США Дональд Трамп в связи с трагедией объявил пятидневный траур.

"В знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия, совершенного 1 октября 2017 года, властью, возложенной на меня как на президента Соединенных Штатов в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, постановляю, что флаг США будет приспущен на здании Белого дома и на всех общественных зданиях и территориях… до захода солнца, 6 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасепроизошла стрельба.

Полиция застрелила одного стрелка, которым оказался местный 64-летний житель. Подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay.

Поиски других причастных продолжаются.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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