Дело Гречкивского ушло в суд
Вторник, 3 октября 2017, 16:18
Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.
Об этом сообщила в Twиtter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Справу підозрюваного в замаху на злочин і шахрайство члена ВРП П.Гречківського направили на розгляд до Шевченківського райсуду Києва— Лариса Сарган (@SarganLarysa) October 3, 2017
Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.
ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.
Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.
Украинская правда