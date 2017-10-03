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Дело Гречкивского ушло в суд

Вторник, 3 октября 2017, 16:18

Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщила в Twиtter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

Украинская правда

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Темы: суд
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