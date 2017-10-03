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Во Львове горел детский сад, 40 детей эвакуировали

Вторник, 3 октября 2017, 17:08

Во вторник, 3 октября, во Львове загорелся частный детский сад, где находилось 40 детей - они не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе отмечают, что пожар произошел в 2-этажном здании частного детского сада во Львове, расположенного на улице Вербовой, 17. Возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже здания.

 

"На место происшествия немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения. Вследствие возгорания возникло плотное задымление в здании. До прибытия спасателей воспитатели вывели на свежий воздух 40 малышей", - говорится в сообщении.

 

С помощью огнетушителя специалисты ГСЧС ликвидировали горение. Кроме этого, спасатели обследовали помещение садика и убедились, что все дети эвакуированы.

На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, которые вовремя ликвидировали пожар.

"Пострадавших на месте происшествия нет. Причина возникновения возгорания устанавливается", - сообщают в ГСЧС.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу были доставлены двое несовершеннолетних.

В ночь на 2 октября пожар произошел в хостеле в Запорожье. Там погибли пять человек. Три человека, в том числе и 8-летняя девочка, попали в больницу с ожогами.

Украинская правда

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
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