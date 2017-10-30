Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют в Украине

Понедельник, 30 октября 2017, 10:10

Россияне за лето стали лучше относиться к Украине, а украинцы – хуже к России.

Как пишет РБК, об этом свидетельствует исследование Левада-центра и Киевского международного института социологии, проведенное 15-19 сентября.

Если в мае этого года хорошо к Украине относились 26% респондентов, то в сентябре – 32%.

Впрочем, доля россиян, которые положительно относятся к соседнему государству, неустойчива и колеблется от опроса к опросу между четвертью и третью населения, говорится в комментарии социологов к опросу.

В то же время, с мая с 43% до 37% снизилась доля украинцев, относящихся хорошо к России.

При этом доля россиян, выступающих за объединение России и Украины в одно государство, с мая увеличилась в пределах статистической погрешности – с 9% до 11%.

49% опрошенных россиян выступают за открытые границы между РФ и Украиной, а 34% поддерживают закрытие границ и введение виз между странами.

Среди украинцев 49% поддерживают закрытие границ, в мае таких насчитывалось 43%.

Доля украинцев, выступающих за открытые границы между Россией и Украиной, снизилась с 47 до 40%. Всего 4% украинцев выступают за объединение двух государств.

"Относительно стабильным в последние два года остается отношение россиян к Крыму. 84% в целом поддерживают его присоединение (в прошлом сентябре таких было 83%, в марте 2014 года – 88%). 63% видят в присоединении полуострова больше пользы, чем вреда (в прошлом марте – 64%, в марте 2015 года – 70%)", – пишет РБК.

 

Опрос "Левада-центр" проводил в сентябре среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

В сентябре 2013 года, до аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, положительно относились к Украине 69% россиян, негативно – 23%. Положительно относились к России тогда 88% украинцев, негативно – 9%.

С весны 2014 года разрыв между долями положительных и отрицательных оценок существенно снизился лишь один раз, в 2016 году: с 39 п.п. в марте до 8 п.п. в мае. Эксперты связали эту перемену настроений с обменом украинки Надежды Савченко на российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Отношение к Украине в целом сильно зависит от новостного фона, объясняет социолог "Левада-центра" Степан Гончаров

"Когда тема становится менее горячей, нет эскалации конфликта, наблюдается рост позитива. Но это быстро меняется. Есть небольшая прослойка – 10–15% граждан, которые наиболее чувствительны к политическим событиям, внимательно за ними следят. Большая часть общества инертна, и поэтому нужны действительно тектонические сдвиги в отношениях двух стран, чтобы большинство поменяло свое мнение", – сказал он.

Темы: РосcияКрымсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Последние новости
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
Все новости...
Реклама: