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Почти половина украинцев хотят виз и закрытой границы с РФ – опрос

Понедельник, 30 октября 2017, 12:04

Почти половина украинцев поддерживают инициативу закрытия границ и таможен и введения визового режима с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", обнародованные 30 октября.

Отмечается, что по сравнению с маем 2017 года в сентябре поддержка независимости Украины практически не изменилась, почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

При этом количество желающих закрытых границ и таможен с Россией составляет 49% (было 43%).

 

В России по сравнению с маем 2017 года почти не изменилось количество тех, кто желает закрытых границ и таможен с Украиной (было 35% стало 34%).

 

Отмечается, что КМИС опросил с 16 сентября по 1 октября 2017 года методом личного интервью 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированного Россией Крыма).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10 %, 1,4% - для показателей близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 15-19 сентября 2017 года.

Украинская правда

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Темы: социологияРосcия
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