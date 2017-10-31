Украинские школьники выиграли два "золота" на Международной олимпиаде по экологии

Украинская команда завоевала две золотые награды на Международной ученической олимпиаде по экологии, которая 22-29 октября проходила в Бразилии.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В олимпиаде принимали участие ученица 11 класса Мариупольского технического лицея Екатерина Малкина и выпускник Мариупольского технического лицея Юрий Паша, который сейчас учится в Национальном медуниверситете имени А.А. Богомольца.

Малкина получил "золото" за проект "Новый метод биогенной утилизации полиэтилена высокой плотности (HDPE)" - он посвящен возможности определенного вида личинок переваривать полиэтилен.

Пашу наградили медалью за проект "Новый экологически безопасный метод повышения жизненных характеристик растений семейства Poaceae (Злаки)".

Сообщается, что Международная ученическая олимпиада по экологии проходила в рамках Международной ярмарки науки и техники. На олимпиаде представили 420 ученических проектов из разных стран мира.