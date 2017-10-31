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НАЗК подозревает в коррупции вице-президента "Антонова"

Вторник, 31 октября 2017, 01:58

НАЗК подозревает в коррупции вице-президента корпорации "Антонов" Андрея Чабанова.

Об этом сообщает пресс-служба национального агентства.

"Согласно предписанию, НАЗК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности",  говорится в заявлении.

"По результатам проверки, проведенной Департаментом мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАЗК, установлено, что вице-президент ГП "Антонов" Андрей Чабанов, будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины "О предупреждении коррупции", а именно  не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, чем совершил правонарушение, связанное с корупцией ",  сообщает НАЗК.

Пресс-служба национального агентства отмечает, что предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КУоАП.

Темы: НАПКкоррупция
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