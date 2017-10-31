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Парубий призывает Евронест усилить санкции против РФ

Вторник, 31 октября 2017, 03:25
Парубий призывает Евронест усилить санкции против РФ

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает Парламентскую Ассамблею Евронест усилить санкции против России.

Об этом политик заявил на встрече с членами Бюро Парламентской Ассамблеи Евронест в понедельник в Киеве, сообщает пресс-служба парламента.

"Должно быть особенно важным понимание солидарности в ответ вызовам. Надо остановить Путина  это будет залогом, гарантией безопасности и благосостояния. А любое заигрывание с агрессором будет рассматриваться им как поощрение к новой агрессии. Поэтому должны быть усилены санкции, и самое главное  солидарность и общая позиция",  отметил Парубий.

В то же время сопредседатель ПА Евронест Мариан Лупу заверил в полной поддержке Украины.

"Это знак солидарности с Украиной в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Мы знаем, что такое сепаратизм и военные действия. Вы имеете полную поддержку от нас со стороны каждой страны, входящей в нашу организацию. У нас одни задачи и одни и те же цели   можете на нас рассчитывать",  подчеркнул Лупу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииУкраинаРосcияПарубий
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