Самолет МАУ в "Борисполе" зацепил крылом грузовик

Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", который должен был лететь из Киева в Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее президент UBC Group Игорь Гуменный обнародовал в Facebook фото, на котором видно, что самолет при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service.

Самолет МАУ в "Борисполе" столкнулся с машиной кейтеринга Fb Igor Gumennyy

В результате вылет перенесли.

Самолет рейса PS25 "Киев – Харьков" должен был вылететь во вторник в 9:55.

"Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение наземных служб. В настоящее время проводятся расследование обстоятельств столкновения и анализ вероятных повреждений", – сказали в пресс-службе МАУ.

"По предварительной информации, столкновение было достаточно мягким, серьезные последствия для конструкции самолета в настоящее время не выявлены. Повреждения получила только механизация (подвижная часть) крыла", – сказали в МАУ.

Пассажиров пересадили в резервный самолет. Вылет планировался на 11:30.