Самолет МАУ в "Борисполе" зацепил крылом грузовик
Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", который должен был лететь из Киева в Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее президент UBC Group Игорь Гуменный обнародовал в Facebook фото, на котором видно, что самолет при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service.
В результате вылет перенесли.
Самолет рейса PS25 "Киев – Харьков" должен был вылететь во вторник в 9:55.
"Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение наземных служб. В настоящее время проводятся расследование обстоятельств столкновения и анализ вероятных повреждений", – сказали в пресс-службе МАУ.
"По предварительной информации, столкновение было достаточно мягким, серьезные последствия для конструкции самолета в настоящее время не выявлены. Повреждения получила только механизация (подвижная часть) крыла", – сказали в МАУ.
Пассажиров пересадили в резервный самолет. Вылет планировался на 11:30.