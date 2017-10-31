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В Киеве уволили судью, которая отбирала права у автомайдановцев

Вторник, 31 октября 2017, 12:45

Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Людмилу Козятник за безосновательное преследование активистов "Автомайдана".

Об этом сообщил в Facebook адвокат Роман Маселко.

"Она во времена Майдана забрала права у Нины Зенич за поездку в Межигорье, несмотря на 7 свидетелей и то, что Нина даже не ехала там, где ее будто бы "останавливали", - пишет он.

По словам юриста, несмотря на то, что защита просила Козятник не отбирать права у Зенич, поскольку ей нужно возить ребенка-инвалида к врачам, на судью это не произвело никакого впечатления.

"Указание она выполнила на 100% - забрала права у Нины и еще 3 человек на 6 месяцев", - сообщил Маселко.

Он напомнил, что на данный момент за преследование активистов "Автомайдана" на скамье подсудимых находятся почти 80 гаишников, более 34 судей уволены.

"Это лишь 10%, но мы не останавливаемся", - заметил адвокат.

 
Людмила Козятник
фото: sud.ua

Украинская правда

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Темы: АвтомайдансудувольнениеКиев
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