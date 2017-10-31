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В даче взяток призналась четверть украинцев – опрос

Вторник, 31 октября 2017, 15:17

В течение последнего года 25% граждан Украины, которые приняли участие в опросе, вынуждены были давать взятки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис".

При этом большинство респондентов - 46%, которые признались в передаче денег, заявили, что платили представителям медицинских учреждений.

32% опрошенных давали взятки в учебных заведениях. Еще 14% несли деньги в местные органы власти.

9%, согласно опросу, давали взятки патрульным полицейским.

Всего было опрошено 2000 представителей взрослого населения Украины. Опрос проведен при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чехии.

 

Украинская правда

Темы: взяткаопроскоррупция
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