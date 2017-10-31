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Аваков: Мой сын докажет невиновность в суде

Вторник, 31 октября 2017, 16:44

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ни его сын, ни фирмы, в которых он является учредителем, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все процедуры, интриги и потуги стравить одних с другими... поколебать мою эмоциональную стабильность и принципы – бесполезны", - написал министр.

По его словам, НАБУ и САП не должны быть органами "под влиянием политических групп и интересов".

"Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей – в угоду чьих то политических интересов", - написал Аваков.

"Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - заявил он.

Глава МВД добавил, что "не разменивает своих принципов на личный комфорт и легкость бытия".

"Моя позиция по антикоррупционному суду - неизменна – он должен быть быстро и быть компетентным! А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен. И, убежден – мы сможем это сбалансировать!", - сказал Аваков.

"Повторюсь – давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных - не пройдет. Надеюсь адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие - расставит все по местам!", - добавил он.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Украинская правда

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