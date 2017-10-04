Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Минфина обвинил Луценко в политическом давлении

Среда, 4 октября 2017, 11:54

Министр финансов Александр Данилюк назвал попытками политического давления заявление генпрокурора Юрия Луценко о возможной вине Минфина во взрывах в Калиновке.

Об этом министр сказал в среду перед началом заседания Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это попытка политического давления… Министерство финансов полностью профинансировало все запросы Министерства обороны и сделало это вовремя", - заявил он.

"На меня давить в ходе бюджетного процесса… это не работает", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, 3 октября Луценко заявил, что следствие по делу о взрывах на складах с боеприпасами в Калиновке изучает также версию служебной халатности Министерства финансов при выделении средств на содержание арсенала.

Темы: МинфинЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Все новости...
Минфин
Минфин привлек более 3 миллиардов от размещения ОВГЗ: ставки снизились
Украина уже имеет треть финансирования на быстрое восстановление: в Минфине говорят - "всего треть"
Минфин привлек 135 миллиардов от выпуска военных облигаций с начала года
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: