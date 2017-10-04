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В ВР появился еще один проект о реинтеграции Донбасса

Среда, 4 октября 2017, 14:57

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный президентскому проект о реинтеграции Донбасса за авторством группы депутатов из фракции "Самопомич".

Соответствующий проект зарегистрирован на сайте парламента под номером 7163-1.

Он называется: "Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями".

Авторами проекта являются Оксана Сыроид, Олег Березюк, Ирина Подоляк, Егор Соболев, Елена Сотник, Семен Семенчкенко, Тарас Пастух, Роман Семенуха, Кираль Сергей, Александр Опанасенко, Ярослав Маркевич, Лев Пидлисецкий, Иван Мирошниченко, Руслан Сидорович, Ирина Сисоенко, Павел Костенко Андрей Журжий и Виктория Войцицька.

Текста документа на сайте по состоянию на 14:56 нет.

Перед этим был зарегистрирован проект президентского закона о реинтеграции Донбасса, который он внес как неотложный.

Украинская правда

Темы: законодательствоДонбасс
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