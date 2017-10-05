Безсмертный: Самое опасное в проекте по Донбасуи - легитимизация Минска

Опасным пунктом президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса является легитимизация Минских договоренностей в правовом поле.

Так "Украинской правде" прокомментировал внесенные законопроекты бывший член политической подгруппы Минской ТКГ Роман Безсмертный.

"По состоянию на сейчас нет ни одного документа, который бы говорил о Минских договоренностях, как о нормативной базе. Их никто не ратифицировал. Они существуют в статусе договоренностей. И это было преимуществом в ситуации", - отметил Безсмертный.

"Минские договоренности - это обязательства, к ним надо относиться как к определенным результатам переговоров. Но как только они будут легитимизированы в закон, они станут нормой. Тогда от первой до последней страницы это станет не правом, а обязанностью и нормой внутреннего законодательства. Эти нормы будут дискутироваться в судах и т.д", - добавил он.

Он напомнил, что в Минских договоренностях есть положения, которые морально устарели и не могут быть реализованы.

"Например, Дебальцево и Донецкий аэропорт. Я уже не говорю об отводе вооружений, обмен всех на всех. Это принципы", - отметил он.

По его мнению, положительное явление, что термин "реинтеграции территорий" начал звучать. Однако в тексте законов реальных инструментов реинтеграции не дано.

"Настоящая реинтеграция - это долгосрочный процесс, со многими составляющими. К сожалению, после трех лет войны ее уже невозможно провести ни за 5, ни за 10 лет. Такой конфликт измеряется десятилетиями, имеет характер кровного конфликта. Поэтому план реинтеграции должен быть многоходовым и очень объемным", - отметил он.

Он убежден, что в законопроектах по урегулированию ситуации на Донбассе есть только частичная попытка назвать вещи своими именами.

"Чтобы назвать все своими именами, надо было бы выполнить Конституцию и закон о правовом режиме военного положения, обязывающие президента или того, кто выполняет его обязанности, при возникновении угрозы территориальной целостности и суверенитета провозгласить военное положение. Это не вопрос его выбора, а обязательства! Поскольку этого не было сделано, есть ряд проблем: в частности, военнопленные не имеют соответствующего статуса, гражданские граждане не обеспечены элементарными условиями для жизни, военные действия ведутся из жилых кварталов", - подчеркнул политик.

На вопрос, может ли быть, что на этом настаивали европейские партнеры, Безсмертный отметил, что был на многих международных конференциях, и не слышал таких предложения.

"Или нардепы предложат альтернативу, или это развернет внутренний конфликт в Украине", - подытожил он.

Оксана Коваленко, УП