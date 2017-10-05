Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фракции БПП Порошенко рассказал о замечаниях "Народного фронта"

Четверг, 5 октября 2017, 11:02

На заседании фракции БПП в четверг президент Петр Порошенко вместе с замглавы АП Константином Елисеевым и первым вице-спикером Ириной Геращенко рассказывали о новых законопроектах по Донбассу.

Об этом "Украинской правде" сообщили члены фракции "Блок Петра Порошенко".

"Сначала был Елисеев и Геращенко, потом подъехал президент - где-то около 9:30. Сказал о законах, которые надо поддержать из-за санкций. Аргументация была всем понятна", - отметил нардеп из БПП Алексей Гончаренко.

Кроме этого, на встрече Порошенко сообщил своим депутатам, что к законопроекту о продлении особого статуса для некоторых районов Донбасса есть замечания во фракции "Народный фронт".

"Там предложение, чтобы четко прописать, что закон вступает в силу только после вывода российских войск. Президент сказал, что это предложение "Народного фронта", они просят, чтобы это было акцентировано и он соглашается с такой поправкой", - сказал Гончаренко.

Также на заседании фракции обсудили предстоящую встречу специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Елисеев сказал, что это нельзя трактовать, что это обсуждают без Украины, потому что до этой встречи Волкер будет общаться с Украиной, в том числе с Елисеевым, после встречи он также будет общаться с Елисеевым", - отметил Гончаренко.

Как сообщалось, в среду, 4 октября, Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Второй проект продолжает действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот пункт вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Роман Кравец, УП

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: