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В Киеве разбили корову под офисом Балашова

Четверг, 5 октября 2017, 13:21
В Киеве разбили корову под офисом Балашова

Около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.

Молодые люди разбили скульптуры, сорвали все флаги.

Скульптура коровы стала жертвой недовольство
Скульптура коровы стала жертвой недовольство
Фото Эльдара Сарахмана

В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.

Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет.

На месте происшествия находятся полицейские.

Цель погрома пока не известна, парни не комментировали свои действия.

Погром под офисом партии
Погром под офисом партии "5.10"
Фото Романа Кравца

"Мы все за одного", – разносилось по улице.

 

Парни уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.

Скульптуру окружили правоохранители.

 

У одного из парней отобрали топор.

На месте есть люди с логотипом "Национального корпуса" на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.

 

На Институтской образовалась небольшая пробка.

В то же время под Верховной Радой представители "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки зажигали.

Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе "5.10", то есть 5% – налог с продаж и 10% – налог с зарплат.

Алена Рощенко, видео Эльдара Сарахмана, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакции
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