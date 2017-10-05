В Киеве разбили корову под офисом Балашова

Около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.

Молодые люди разбили скульптуры, сорвали все флаги.

Скульптура коровы стала жертвой недовольство Фото Эльдара Сарахмана

В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.

Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет.

На месте происшествия находятся полицейские.

Цель погрома пока не известна, парни не комментировали свои действия.

Погром под офисом партии "5.10" Фото Романа Кравца

"Мы все за одного", – разносилось по улице.

Парни уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.

Скульптуру окружили правоохранители.

У одного из парней отобрали топор.

На месте есть люди с логотипом "Национального корпуса" на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.

На Институтской образовалась небольшая пробка.

В то же время под Верховной Радой представители "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки зажигали.

Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе "5.10", то есть 5% – налог с продаж и 10% – налог с зарплат.

Алена Рощенко, видео Эльдара Сарахмана, УП