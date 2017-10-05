Под Радой зажгли дымовые шашки

Под Верховной Радой митингующие зажгли дымовые шашки.



Там митингуют, в частности, члены "Свободы" и "Национального корпуса".



Они выступают против законопроектов по реинтеграции Донбасса.

Под Радой зажгли "дымовухи" Фото Эльдара Сарахмана

"Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы выразить категорическое "Нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", – говорится в заявлении на Fb "Национального корпуса".

"Законопроект "Об особенностях государственной политики... – эта прямая победа Путина, написанная под диктовку Захарченко, станет законом Украины", – возмущаются националисты.





По их мнению, президент Петр "Порошенко хочет провести этот закон еще со времен Иловайской трагедии".





"Сегодня президент будет протаскивать эти законопроекты, тем самым подкладывая мину в украинском законодательстве. "Национальный норпус" сейчас стоит здесь за украинскую Конституцию и не позволит узаконить автономию "ЛДНР", – заявляют они.





На площади кричат ​​"Слава Украине – Героям слава!".

Андрей Белецкий сказал, что "сегодня сотни, а завтра тысячи" выйдут на протест.





Также выступил депутат от ВО "Свобода" Юрий Левченко.

Столкновений пока нет.

Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде два законопроекта о Донбасса: №7163, который, в частности, определяет Россию агрессором и оккупантом, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями, а также №7164, которым предлагается продлить еще на 1 год действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной части востока Украины.



Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу первый законопроект, но ко второму чтению пересмотреть норму о необходимости выполнения Минских соглашений, подписанных лидерами пророссийских боевиков, а второй законопроект отправил главе государства на доработку.

Альтернативные законопроекты комитет отклонил.



Президент очень быстро внес повторно законопроект по самоуправлению на Донбассе.

Алена Рощенко, УП