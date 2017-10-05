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ЕП призвал освободить Умерова и Чийгоза и снять обвинения с Семены

Четверг, 5 октября 2017, 15:32

Депутаты Европейского парламента осуждают вынесенные российскими властями приговоры представителям Меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу и журналисту Николаю Семене.

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции.

В документе отмечается, что обвинения против крымских татар являются серьезными нарушениями их прав человека, и их следует отменить. Умеров и Чийгоз должны быть немедленно освобождены, тогда как все обвинения против Семены должны быть немедленно сняты.

"Реальность репрессий и применения законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и распространению нарушений свободы слова и объединений; принудительное введение российского гражданства стало системным, и основные свободы не гарантируются", - отмечают евродепутаты .

"Аннексия Крыма Российской Федерацией является незаконной и является нарушением международного права и европейских соглашений, подписанных как Российской Федерацией, так и Украиной", - подчеркивают они.

В документе перечислены имена еще 44 человек, в том числе, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий поблагодарил евродепутатов за постоянное внимание к ситуации в оккупированном Крыму, прежде всего к масштабным нарушениям оккупационными властями прав человека на полуострове.

"Важно продолжать давление на РФ, в том числе путем усиления санкций, с целью предоставления беспрепятственного доступа правозащитным организациям на оккупированную территорию Крыма, выполнение промежуточного решения Международного суда ООН о прекращении преследования крымскотатарского народа и восстановления территориальной целостности Украины", - написал он в Facebook.

Напомним, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. Его защита подала две апелляции на это решение суда.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняет его в организации массовых беспорядков.

22 сентября суд в аннексированном Крыму объявил приговор крымскому журналисту, автору "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет.

Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу Ильми Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Европейская правда

Темы: КрымЕвропарламенткрымские татары
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