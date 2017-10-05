Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вандалу, разгромившему знак героям Небесной сотни, сообщили о подозрении

Четверг, 5 октября 2017, 19:26

Злоумышленнику, который разгромил мемориальные плиты героям Небесной сотни, сообщается о подозрении.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении 43-летнему мужчине, который в четверг 5 октября 2017 года на Аллее Небесной сотни разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни", – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника после совершения преступления.

Сейчас мужчине, который в последнее время жил в городе Севастополь и прибыл в столицу из оккупированного Крыма 5 октября, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: