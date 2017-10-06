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Грицак хочет запретить чиновникам и политикам ездить в Россию

Пятница, 6 октября 2017, 12:05

Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", - объясняют в пресс-службе.

Отмечается, что за последние два года Служба безопасности предложила ряд изменений к более чем тридцати законодательным документам для "повышения уровня национальной безопасности и борьбы с терроризмом именно в условиях российской агрессии".

"Очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии стала инициатива главы СБУ Василия Грицака о запрете поездок для политиков и чиновников в РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас СБУ инициировала общественное обсуждение по усовершенствованию законопроекта. Все желающие могут прислать свои предложения на специальную страницу в Facebook, а также на электронную почту. Соответствующие адреса есть на сайте СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, в том числе 50 из них - в период с 3 декабря 2015 по 29 октября 2016 года.

Украинская правда

Темы: СБУГрицак
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