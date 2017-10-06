В зале Рады работает полиция

В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в ней дымовой шашки.

Об этом сообщил "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.

Он предоставил фотографии, на которых видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.

фото Мустафы найема

фото Мустафы найема

Место, где горела шашка фото Мустафы найема

Как сообщалось, во время пленарного заседания в пятницу в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.

По информации корреспондента УП, шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Но позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.

После этого Рада провела несколько голосований, и спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание до 17 октября.

Евгений Кизилов, УП