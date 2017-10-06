Матиос прогнозирует, что Межигорье за неделю передадут государству

Главный военный прокурор Анатолий Матиос надеется, что в ближайшую неделю целостный имущественный комплекс резиденции "Межигорье" передадут Нацагентству по розыску и возвращению активов.

Об этом он сказал на брифинге 6 октября.

"Мы предоставим побуждение к действию для Департамента специальных расследований, который до сегодняшнего дня не смог передать или даже должным образом процессуально оформить так называемое поместье "Межигорье", которое до сегодняшнего дня является то ли выставочным центром, то ли методом зарабатывания денег неизвестными лицами", - сказал Матиос.

"Надеюсь, что в ближайшую неделю его передадут в Нацагентство по управлению активами", - добавил Матиос.

Он добавил, что в ближайшее время Военная прокуратора также планирует получить соответствующие решения суда и передать в Национальное агентство недвижимое имущество в Донецке.

"Фактически это весь центр Донецка. Это украинская территория, и я думаю, что рано или поздно факт физической передачи состоится, и решение Верховной Рады этому будут способствовать", - сказал Матиос.

Ирина Балачук, УП