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Уполномоченная ВР встретилась в СИЗО с российским военным Агеевым

Пятница, 6 октября 2017, 14:13

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская встретилась с задержанным на Донбассе российским военным Виктором Агеевым, который сейчас содержится в СИЗО на Луганщине.

Об этом сообщает офис омбудсмена.

Согласно полученной информации, встреча состоялась 6 октября в рамках мониторингового визита Лутковской в Луганскую область.

В частности, говорится в сообщении, она посетила Старобельский следственный изолятор с целью проверки информации, поступившей от находящихся там заключенных о якобы непредоставлении им надлежащей медицинской помощи.

"Во время визита в Старобельского СИЗО Уполномоченный лично встретилась и пообщалась с гражданином РФ Виктором Агеевым, который сейчас там содержится", - рассказывают в офисе.

О чем они разговаривали, не сообщается.

 

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

Украинская правда

Темы: ДонбассСИЗОРосcияармия
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