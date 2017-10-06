Уполномоченная ВР встретилась в СИЗО с российским военным Агеевым
Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская встретилась с задержанным на Донбассе российским военным Виктором Агеевым, который сейчас содержится в СИЗО на Луганщине.
Об этом сообщает офис омбудсмена.
Согласно полученной информации, встреча состоялась 6 октября в рамках мониторингового визита Лутковской в Луганскую область.
В частности, говорится в сообщении, она посетила Старобельский следственный изолятор с целью проверки информации, поступившей от находящихся там заключенных о якобы непредоставлении им надлежащей медицинской помощи.
"Во время визита в Старобельского СИЗО Уполномоченный лично встретилась и пообщалась с гражданином РФ Виктором Агеевым, который сейчас там содержится", - рассказывают в офисе.
О чем они разговаривали, не сообщается.
Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.
Украинская правда