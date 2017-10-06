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Стало известно, когда начнут судить Тимошенко

Пятница, 6 октября 2017, 15:24

Назначена дата, время и место судебного заседания по административному делу против лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации Украины.

Мостиский районный суд Львовской области начнет рассмотрение дела 2 ноября в 12:00.

Тимошенко обвиняется в незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Заседание будет вести судья Юрий Белоус.

Как известно, 22 сентября именно Белоус оштрафовал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы.

2 октября сотрудники Госпогранслужбы вручили Тимошенко админпротокол о незаконном пересечении госграницы 10 сентября в пункте пропуска "Шегини".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Тимошенкограницасуд
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