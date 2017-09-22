Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы

Пятница, 22 сентября 2017, 22:05

Мостиский райсуд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Соответствующее решение зачитал судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

"Признать виновным Саакашвили Михеила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - сообщил он.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции

Самого политика на данном судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

12 сентября Саакашвили подписал протокол, составленный представителями Госпогранслужбы Украины, согласно которому он якобы незаконно пересек госграницу 10 сентября в пункте пропуска "Шегини", но вместе с адвокатами внес в него свои замечания и возражения.

Рассмотрение протокола началось 18 сентября.

20 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение госграницы Украины. Саакашвили назвал такое заявление давлением на суд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: