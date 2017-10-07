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ЕСПЧ повторно просит РФ предоставить данные о лечении Гриба

Суббота, 7 октября 2017, 02:31

Европейский суд по правам человека повторно просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья незаконно арестованного в России украинца Павла Гриба.

Об этом сообщила правозащитница Евгения Закревская на странице в Facebook со ссылкой на письмо от ЕСПЧ.

"Европейский суд приглашает украинских врачей к Павлу Грибу и хочет получить их заключение о состоянии его здоровья перед принятием решения о применении срочных мер", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметила Закревская, ЕСПЧ "повторно просит РФ к 16.10.2017 предоставить информацию о лечении, которое получает Павел Гриб в СИЗО (этого не было в документах РФ, предоставленных суду) и документацию о состоянии его здоровья в печатном виде".

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияполитзаключенныеукраинцы
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