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СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе

Суббота, 7 октября 2017, 16:21
СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе

Члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурма Луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Об этом на брифинге 7 октября сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Чем занималась группа Вагнера на востоке Украины: сбитый Ил-76 с украинскими десантниками, когда погибли 49 военных, штурм аэропорта "Луганск" и участие в штурмах Дебальцево и других населенных пунктов", - сообщил Грицак.

"В штурме аэропорта "Луганск" и сбивании Ил-76 принимали участие 72 боевика, из них потери "двухсотыми" 15 человек. В штурме Дебальцево участвовали 205 боевиков, потери - 21 человек. Знаем (данные) каждого", - отметил он.

Глава СБУ добавил, что боевики ЧВК участвовали в диверсиях и провокациях против сил АТО на линии разграничения, а также в силовой поддержке Игоря Плотницкого - лидера боевиков "ЛНР" - и ликвидации оппозиционных главарей и боевиков НВФ.

"Следователи СБУ направили в суд обвинительные акты по трем заказчикам сбить Ил-76, в т.ч. лидера "ЛНР" Плотницкого. Кроме него фигурантами дела являются его помощники Патрушев и Гуреев. Однако судьи берут самоотвод и не хотят рассматривать это дело, беспокоясь о собственной безопасности", - добавил глава СБУ.

"С большой долей вероятности назову имена тех, кто нажимал на спусковые крючки ПЗРК, когда сбивали Ил-76: Александр Гуралев 1990 г.р., г.Улан-Удэ, гражданин РФ, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК . Андрей Лебедев - 1974 г.р., с.Харинское Ярославской области, гражданин РФ, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК", - сообщил Грицак.

Використання Росією приватної військової компанії "Вагнера" from Юрій Радомський

Он добавил, что СБУ владеет достаточным объемом информации о членах ЧВК "Вагнер".

"Есть номера паспортов, личные номера, позывные, данные о местах проживания. Деятельности каждого из них будет дана правовая оценка в рамках уголовных производств", - отметил глава СБУ.

"Мы считаем членов ЧВК Вагнера военнослужащими ВС Российской Федерации", - заявил он.

По его словам, группа Вагнера является крупнейшей из ЧВК, которые по заданию Кремля участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе и в Сирии.

"Впервые деятельность ЧВК Вагнера на территории Украины зафиксировано 29 мая 2014 года Установлены 1587 лиц - членов "группы Вагнера", общий количественный состав - около 5000 человек. География применения: ОРДЛО (июнь 2014 - август 2015), Сирия - с августа 2015 года", - сообщил Грицак.

По данным Грицака, подтверждены данные 277 человек, воевавших на Донбассе, после чего - в Сирии, установлены данные и полные имена 67 погибших из них.

По его словам, тренировочная база ПВК Вагнера расположена в РФ в Краснодарском крае. 

Как известно, 14 июня 2014 года в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.

Генпрокуратура открыла, а потом закрыла уголовное производство в отношении должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины о гибели 49 украинских военнослужащих. 

27 марта Павлоградский суд признал виновным в халатном отношении к военной службе и приговорил к 7 годам тюрьмы генерала Виктора Назарова. Суд решил, что Назаров, управляя АТО в Луганской области, знал, что аэродром Луганска находится в окружении и под обстрелом противника, но не обеспечил надлежащую координацию структурных подразделений.

Украинская правда 

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Темы: ДонбассСБУармияРосcия
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