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СМИ: На акции в поддержку Навального в Петербурге – более 100 задержанных

Суббота, 7 октября 2017, 20:03

В России в Петербурге, по данным "Новой газеты", задержаны более ста митингующих в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом идеться в сообщении "НГ".

"Петербург. По оценкам нашего корреспондента, уже задержаны около 100 человек (среди них - активист Ильдар Дадин и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров ). С места уезжают первые автозаки", - отмечает издание.

В сообщении также утверждают, что полиция действует жестко.

"Одной из участниц митинга разбили голову. Еще одну девушку увезли на скорой со сломанной ногой", - пишет "НГ".

В то же время, на акциях в поддержку Навального в Москве пока известно только об одном задержании. Как отмечает медиа, на прошлой акции Навального 12 июня в столице России задержали почти 800 человек.

"Судя по всему, в этот раз полиции была дана команда не трогать митингующих. Удивительно, но несколько раз оцепление расступалось перед протестующими после криков "Пропускай", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как пишет "Медуза", протестующие в Москве намерены задержаться на ночь.

"Сторонники Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста", - говорится в сообщении.

По данным "Открытой России", собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.

Как сообщалося, в десятках городов России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Темы: Росcияоппозиция
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