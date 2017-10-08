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В Николаеве провели вече в поддержку отстраненного мэра

Воскресенье, 8 октября 2017, 17:32

В Николаеве на Соборной площади провели вече в поддержку снятого с должности городского головы Александра Сенкевича. 

Как сообщают "НикВести", поддержать Сенкевича пришли нардепы от партий "Самопомич" и БПП  - Егор Соболев, Ирина Сысоенко, Александр Жолобецкий, Семен Семенченко, Роман Семенуха, и экс-нардеп от БПП Егор Фирсов.

По данным правоохранителей, на вече пришли около 2 тысяч человек, охрану общественного порядка обеспечивали 50 сотрудников полици.

Участники вече собрали подписи за роспуск Николаевского горсовета. 

 
 
 
Фото - "НикВести"

Позже в эфире телеканала "NewsOne" Сенкевич заявил, что ход голосования депутатов горсовета по досрочному прекращению полномочий городского головы контролировал нардеп от БПП Давид Макарьян. 

"Почему это произошло именно сейчас - может потому, что в этот вопрос было вмешательство со стороны ОГА. Лично нардеп Давид Макарьян приезжал и контролировал людей, которые голосовали на сессии горсовета. До этого депутаты требовали от меня публичного отчета, я отчитался, и это было формальной причиной для того, чтобы выразить мне недоверие, - заявил Сенкевич.

Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета работу мэра Александра Сенкевича признали неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия.

Фракция "Самопомич" отказалась принимать участие в голосовании. В принятии решения участвовали депутаты политсилы "Наш край", которая считается проектом Банковой.

Сенкевич собирается обжаловать решение горсовета в суде.

Ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал мэра сложить полномочия, а депутатский корпус горсовета - самораспуститься. Для решения этого вопроса и была созвана внеочередная сессия 5 октября.

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Темы: Николаев
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