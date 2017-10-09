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Ким Чен Ын назвал ядерную программу КНДР "драгоценным мечом"

Понедельник, 9 октября 2017, 04:46

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Его заявление прозвучало на пленуме Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи на фоне новых попыток президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абе оказать давление на северокорейский режим.

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие является "мощной силой сдерживания", гарантирующей суверенитет страны в условиях "затяжных ядерных угроз американских империалистов".

В то же время он признал, что противостояние Северной Кореи с США, Японией, Южной Кореей и другими странами в связи с программой Пхеньяна по созданию ядерного оружия представляет собой "сложную международную ситуацию".

Ким Чен Ын пообещал продолжать развивать экономику страны параллельно с развитием оружейной программы КНДР, несмотря на ужесточение санкций ООН, направленных на снижение доходов Пхеньяна от экспорта. По его словам, Северная Корея проходит через "испытания" в "суровой" обстановке, но, несмотря на это ее экономика растет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова не привели к успеху и, что "сработает лишь одно".

Темы: Северная Корея
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