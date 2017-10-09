Кабмин медлит с назначением наблюдателей для "Укроборонпрома"

Кабинет министров за 10 месяцев так и не назначил членов Наблюдательного совета Концерна "Укроборонпром".

Это следует из ответа МЭРТ, который УП передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

В ответе Министерства отмечается, что в соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" высшим органом управления Концерном является Наблюдательный совет. Он должен обеспечивать защиту интересов государства, контролировать и регулировать деятельность других органов управления Концерна.

Однако, по данным экономического ведомства, на данный момент нормативно правовой акт, касающийся назначения членов наблюдательного совета Концерна, в министерстве отсутствует.

Как известно, в состав крупнейшего государственного оборонно-промышленного Концерна "Укроборонпром" входит более 130 предприятий. Согласно закону, управлением Концерна должен заниматься Наблюдательный совет, в который должно входить 5 членов: три из них - представители президента, а два - Кабинета министров.

Впрочем, сегодня от президента назначены только два человека, а от Кабмина - ни одного.

В январе этого года, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал создать Наблюдательный совет Концерна "в ближайшее время". Он заявил, что Кабмин работает над созданием Наблюдательного совета, в который, по словам премьер-министра, должно входить 10-12 человек с безупречной репутацией и с доступом к государственной тайне.

Однако, за 10 месяцев соответствующий руководящий орган крупнейшего государственного оборонно-промышленного предприятия страны так и не был создан.

Украинская правда