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Путин разрешил иностранцам воевать в рядах российской армии за границей

Понедельник, 9 октября 2017, 12:01

Иностранцев, которые служат в российской армии, смогут привлекать к миротворческим и антитеррористическим операциям за пределами России.

Соответствующий указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы подписал президент России Владимир Путин, сообщает "РБК".  

Согласно поправкам, иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в российской армии, могут быть привлечены к "деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

Ранее прописанная в Положении норма совпадала с нормой закона "О воинской обязанности и военной службе". Согласно закону военнослужащие-иностранцы могли принимать участие в "выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов", делая это в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами и законодательством России.

Об участии служащих в российской армии иностранцев в операциях за пределами территории России закон отдельно ничего не говорит.

Отмечается, что иностранцы могут служить в российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. 

В отличие от россиян, иностранцы при поступлении на воинскую службу не приносят присягу "на верность Отечеству", но дают обязательство "соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг".

Согласно закону, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности, должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе.

В настоящее время российские военнослужащие принимают участие в военной операции в Сирии. Однако Минобороны не раскрывало данных о привлечении к военным действиям контрактников из числа иностранных граждан.

 

Темы: ПутинРосcияармия
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