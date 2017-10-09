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Дело "похитителей Гончаренко" пошло в суд

Понедельник, 9 октября 2017, 15:54

Прокуратура закончила следствие по делу о похищении нардепа фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Одесской области на запрос "Украинской правды".

Указывается, что досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в приготовлении к похищению нардепа, покушения на причинение телесных повреждений в связи с его общественной деятельностью, а также в организации печати запрещенной литературы закончили 2 октября.

"Прокуратура области направила в Суворовский суд Одессы обвинительный акт относительно указанных лиц, среди которых и депутат Лиманского районного совета Одесской области", - говорится в ответе прокуратуры.

"Кроме того в настоящее время слушается в суде обвинительный акт в отношении еще одного фигуранта деятельности типографии по производству незаконной печатной продукции", - заявили в ведомстве.
 
Как известно, 23 февраля стало известно об исчезновении заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп назвал свое похищение спецоперацией.

В организации похищения подозревается депутат Лиманского районного совета Одесской области отец погибшего 2 мая 2014 в Одессе лидера Антимайдана Геннадий Кушнарев.

Также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца сообщнику Кушнарева - Анатолий Слободянник.

24 февраля было официально объявлено о подозрении трем мужчинам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерение нанести ему тяжелое увечье.

Украинская правда

Темы: ОдессакриминалСБУпрокуратура
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