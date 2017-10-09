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Россия заявляет о задержании человека, назвавшегося военным ВСУ

Понедельник, 9 октября 2017, 23:29

Российские пограничники заявляют, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, представившегося военнослужащим украинской армии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", — рассказали в ведомстве.

Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Темы: РосcияВооруженные силы
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