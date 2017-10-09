Россия заявляет о задержании человека, назвавшегося военным ВСУ

Российские пограничники заявляют, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, представившегося военнослужащим украинской армии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", — рассказали в ведомстве.

Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.