СМИ назвали имя терориста, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке

Наезд на людей в Нью-Йорке совершил человек по имени ​Сайфулло Хабибулаевич Саипов, прибывший в США из Узбекистана.

Об этом сообщил американский телеканал CBS.

Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как Сайфулло Хабибуллаевича Саипова, 29-летнего мужчину из Тампы, штат Флорида. Он приехал в США в 2010 году из Узбекистана.

JUST IN: Photo of Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29, of Tampa, Florida, suspect in deadly NYC terror attack https://t.co/zof4fpEths pic.twitter.com/Oq0Trli4UG — CBS News (@CBSNews) 31 жовтня 2017 р.

Совершив наезд на людей, подозреваемый вышел из грузовика с криками "Аллаху Акбар".

Власти Нью-Йорка считают, что это был единичный, не связанный с какой-либо терористической группировкой, теракт.

Как сообщалось, в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

По уточненным данным погибли восемь человек и серьезно ранены 11.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.