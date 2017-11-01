В центре Харькова разгромили паб

Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".



Об этом сообщает ОТБ.



На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.

Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP — @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017

Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.

На фото и видео с места происшествия, выложенных в Facebook очевидцами, видно большое количество людей.





Участники событий разбили окна паба.

Алена Рощенко, УП