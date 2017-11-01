В центре Харькова разгромили паб
Среда, 1 ноября 2017, 07:46
Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".
Об этом сообщает ОТБ.
На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.
Вночі велика група осіб (див. ВІДЕО) побила вікна пабу "Стіна" на Римарській, намагалася влаштувати бійку всередині (ВІДЕО ОТБ) pic.twitter.com/enwChC9xcP— @XAPKIB (@XAPKIB) November 1, 2017
Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.
На фото и видео с места происшествия, выложенных в Facebook очевидцами, видно большое количество людей.
Участники событий разбили окна паба.
Алена Рощенко, УП