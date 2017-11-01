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В центре Харькова разгромили паб

Среда, 1 ноября 2017, 07:46

Около полуночи 31 октября в Харькове на улице Рымарской разгромили паб "Стена".

Об этом сообщает ОТБ.

На место происшествия прибыли много полицейских, но что именно произошло – не комментировали.

Правоохранители прижали группу людей к стене дома напротив паба.

На фото и видео с места происшествия, выложенных в Facebook очевидцами, видно большое количество людей.



Участники событий разбили окна паба.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьков
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