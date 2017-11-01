НАПК полностью проверило только полсотни деклараций

Нацагентство по предупреждению коррупции по состоянию на середину октября успело завершить проверку деклараций 55 должностных лиц.

Об этом сообщается в ответе Агентства на запрос проекта "Марлин".

В частности это декларации президента, членов правительства, шести народных депутатов, девяти судей различных инстанций, трех прокуроров и другие.

Отмечается, что в проверенных декларациях не обнаружено нарушений, подпадающих под контроль НАБУ.

"По состоянию на 13.10.2017 в Национальное антикоррупционное бюро Украины не направлялись материалы по результатам указанных проверок", - добавили в НАПК.

Всего в официальном реестре НАПК содержится 1,5 миллиона деклараций и изменений к ним.

Как известно, ранее координатор коалиции "Декларации под контролем" Александра Дрик обвинила Кабинет министров в блокировании работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.