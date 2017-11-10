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Глава Европарламента призвал реформировать ЕС

Пятница, 10 ноября 2017, 03:40
Глава Европарламента призвал реформировать ЕС

В четверг, 9 ноября, глава Европарламента Антонио Таяни призвал к реформированию ЕС и защиты европейских ценностей.

Об этом сообщает DW.

"Европа требует изменений", - подчеркнул Таяни, выступая с традиционной речью по случаю годовщины падения Берлинской стены.

"В миграционной политике ЕС необходимо проводить четкую грань между вынужденными беженцами из регионов, где ведутся боевые действия, и экономическими мигрантами. Нам надо заключить соглашения по вопросам беженцев с африканскими странами. Мы не можем допустить, чтобы об Африке заботился только Китай", - также подчеркнул политик.

Как известно, в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон представил план масштабной реформы Европейского Союза.

Темы: ЕС
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