США предложат РФ план ввода 20 тысяч миротворцев на Донбасс - СМИ

США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государствах.

"Американское правительство готовится испытать готовность Москвы к прекращению конфликта в Украине, пытаясь получить одобрение России на 20 000 миротворцев на всей украинской территории, где проходит конфликт", - сообщает издание.

По словам источников, ожидается, что США сделают такое предложение России в ближайшие дни.

Данное предложение обусловлено надеждой в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, что российский президент Владимир Путин "ищет пути выхода из военной поддержки украинских сепаратистов".

Сообщается, что предложение также является частью большей стратегии администрации Трампа по России, которая включает в себя дипломатические усилия, направленные на то, чтобы заставить Москву вернуться к договоренностям о контроле над вооружениями, таких как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, в нарушении которого Вашингтон обвинил Россию.

Издание отмечает, что западные столицы по-прежнему скептически относятся к тому, что Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, которые обязывают ее вывести все войска и оружие из Украины и позволить Киеву восстановить контроль.

The Wall Street Journal сообщает, что в данный момент Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы с Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав миротворцев ООН "оккупационными силами", заявил, что предложение спецпредставителя США Курта Волкера о миссии ООН противоречит усилиям, предпринимаемым в нормандском формате.

Европейская правда