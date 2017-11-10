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Каналу "Рада" таки дали право на цифровое вещание по всей Украине

Пятница, 10 ноября 2017, 09:30
Каналу Рада таки дали право на цифровое вещание по всей Украине

Парламентский телеканал "Рада" победил в конкурсе на получение лицензии на общенациональное цифровое вещание.

9 ноября Национальный совет подвел итоги отбора на вещание с использованием свободного общенационального канала вещания многоканальной телесети МХ-5 (стандарт DVB-T2 (MPEG-4)).

Победил в конкурсе парламентский телеканал "Рада", сообщает сайт Верховной Рады.

В конкурсе также участвовали ООО "Униан ТВ", г.. Киев ("УНИАН") ООО "Гравис", г.. Киев ("ПЛЮСПЛЮС") ООО "Новости 24 часа", м. Киев ("NEWSONE") ООО "Информационное агентство "112-Украина", г.. Киев ("112 Украина").

Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко перед голосованием заявил:

"Я буду голосовать за "Раду". В частных каналах мы, как правило, выражаем свое мнение, а канал "Рада" – как зеркало. Для меня он, по сути, менее дискуссионный. Государственный канал должен доносить правду, избиратели должны знать, что происходит в парламенте".

А директор телеканала "Рада" Владимир Лех заявил: "Присутствие телеканала "Рада" в общенациональном доступе позволит шире информировать население Украины обо всем законодательном процессе в нашем государстве".

Он отметил, что канал "Рада" – единственный в государстве телеканал, который в полном объеме транслирует пленарные заседания, заседания согласительных советов, парламентских слушаний, а также освещает работу парламентских комитетов и комиссий.

"Мы не делаем выводы – мы даем право сделать их нашим зрителям", – сказал Лех.

Члены Национального совета единогласно проголосовали за признание победителем конкурса телеканал "Рада".

Отметим, что 10 октября народный депутат Сергей Лещенко заявлял, что "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" под выборы получат "новый телеканал государственные средства" – и речь шла именно о канале "Рада".

Еще тогда нардеп писал, что уже решено, что лицензию получит парламентский телеканал, а остальные четыре частных канала, которые заплатили по 130 тысяч гривен конкурсного залога, просто будут "одурачены": они потеряют свои деньги, так как никаких шансов у них нет.

"Указание выписать лицензию каналу "Рада" уже дано Нацсовету, контрольный пакет которого распределен между БПП и "Народным фронтом". Партиями, которые ведут переговоры о совместном участии в следующих выборах", – писал ровно месяц назад Лещенко.

По его мнению, "передача лицензии на вещание каналу "Рада" – абсурд, поскольку уже сейчас он присутствует во всех кабельных сетях страны как обязательный канал".

Нардеп отмечал, что программная политика канала "априори будет заложником правящей коалиции и главы Верховной Рады".

Темы: телевидениеСМИВерховная Радапропаганда
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