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Парубий предполагает изменение проходного барьера в Раду

Пятница, 10 ноября 2017, 18:03
Парубий предполагает изменение проходного барьера в Раду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что ожидает сложных дискуссий с депутатами-мажоритарщиками по внедрению на парламентских выборах пропорциональной системы с открытыми партийными списками. Он отметил, что во время процесса принятия может быть изменен проходной барьер в Раду для политических сил.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада", передает "Укринформ".

Парубий объяснил, что проходной барьер могут изменить, если парламент поддержит поправки в законопроект во втором чтении, но саму избирательную систему уже не смогут изменить в конечном голосовании.

"Редактирование, например, может касаться процента (проходного барьера - ред.): или 4, или 5, или 3. Это может быть дискуссия, и в этой дискуссии Верховная Рада будет принимать окончательное решение. Любой из депутатов может дать правку и предложить проходной барьер для политических партий", - отметил руководитель парламента.

Парубий добавил, что могут меняться технические вещи, но фундаментальный системный подход, предложенный этим избирательным кодексом, должен быть сохранен во втором чтении.

По его мнению, предложенная избирательная система может стать мощным социальным лифтом для привлечения новых сил в политику.

Как известно, 7 ноября народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

Темы: Верховная РадавиборыПарубий
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