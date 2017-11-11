Украина должна прекратить пассажирские перевозки с РФ - постпред президента

Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин считает, что Россия берет заложников на полуострове для реализации своей военной стратегии против Украины.

Об этом он пишет в статье для "Зеркала недели".

"В этой ситуации возникает простой вопрос: какой должна быть правильная политика государства и гражданского общества в вопросе заложников, в частности крымских? Лично я считаю, что большинство нынешних рефлексий и действий по этому поводу запланированы агрессором, соответствуют его интересам и являются составляющими его стратегии войны против украинского народа. Войны на наше уничтожение", - отмечает автор.

Он утверждает, что Украина может противопоставить России две стратегии для решения ситуации: минимизировать количество пленников в России, а также их защиту на оккупированных территориях.

Прежде всего, по его мнению, Украина должна "двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ".

"Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета", - пишет Бабин.

Для защиты заложников на оккупированных территориях и в России, по его словам, нужно задействовать полный комплекс средств как политико-правового, так и социально-экономического характера.

"К политико-правовому следует отнести системный и последовательный мониторинг нарушения оккупантом прав человека, в частности права на свободу и на справедливый суд. И это должно носить не выборочный, а тотальный характер. Ведь на одного известного, "медийно освещенного" пленника всегда приходится несколько неизвестных", - говорится в статье.

Бабин отмечает, что о результатам выявленных и задокументированных фактов должны применяться системные процессуальные действия и решительные меры в международных организациях и судах, выявляться сторонники и имущество преступников на материковой Украине.

"Сегодня мы делаем все для того, чтобы оккупанту было удобнее и комфортнее "работать" с безмолвным населением Крыма. Мы поставляем с материка питьевую воду и электроэнергию в новопостроенное жилье ФСБшников в Армянске и Яны-Капу (Красноперекопске), многие единицы материковой техники украинских предпринимателей привлечены к земельным работам на строительстве Керченского моста и трасы "Таврида", украинский суд по иску "выдающихся правозащитников" отменил ключевую статью правительственного постановления №1035, и теперь в Крым можно завозить любой товар, который понадобится оккупационной индустрии", - пишет Бабин.

Он отмечает, что Украина должна изменить такую ​​ситуацию.