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Яценюк поблагодарил Порошенко "за опыт"

Суббота, 11 ноября 2017, 11:18

Бывший премьер Арсений Яценюк поблагодарил президента Петра Порошенко "за опыт" 2016 года.

Об этом он заявил на съезде "Народного фронта" в субботу.

"Я не хочу вспоминать этого, но должен сказать. Я ожидал полной поддержки президента. Но он совершил ошибку", - сказал Яценюк, вспоминая ситуацию со своей отставкой в ​​2016 году.

"Что я могу ответить президенту? Стандартный ответ в украинской политике: "Я перехожу в оппозицию, вот вам мой кулак". Но я отвечу президенту следующее: "Спасибо за опыт. Мы стали сильнее", - заявил лидер НФ.

Яценюк также надеется, что больше участники политического кризиса 2016 года "не допустят такой ошибки".

Как сообщил Яценюк ранее, "Народный фронт" примет участие в парламентских и президентских выборах.

Роман Романюк, УП

Темы: ЯценюкПорошенкоНародный фронт
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