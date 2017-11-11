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На Днепропетровщине авто с полицейскими обстреляли из РПГ, есть раненый

Суббота, 11 ноября 2017, 21:17
На Днепропетровщине авто с полицейскими обстреляли из РПГ, есть раненый

В Желтых Водах (Днепропетровская обл.) авто полицейских обстреляли из РПГ, один из них ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По сообщению, инцидент произошел вечером 10 ноября.

"Двое полицейских, 1979 и 1980 г.р., садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине произошло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали, транспортное средство сгорел наполовину", - отметили в полиции.

Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги.

Предварительно причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18: с места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

 

По факту возбуждено уголовное производство по ст.348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Украинская правда 

Темы: полицияДнепропетровская область
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