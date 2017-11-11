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Николай Выговский: Соратника Саакашвили задержали в Борисполе

Суббота, 11 ноября 2017, 23:48

При пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали экс-генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Общественного движения "Честно" Николай Выговский.

"Полчаса назад при пересечении границы с Украиной в Борисполе задержали Тимура Нишнианидзе. Мы вместе возвращались с всемирного форума демократии в Страсбурге. Сейчас забрали паспорт и "изучают", - написал Выговский.

Позже он сообщил, что Нишнианидзе пустили на территорию Украины.

Как сообщалось, 20 марта 2016 года в отношении Нишнианидзе было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, с августа 2015 года по февраль 2016 года Нишнианидзе осуществлял растрату средств фонда "На благо Одессы".

Темы: Саакашвили
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