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Синоптики: В большинстве регионов ожидается снег и дождь

Воскресенье, 12 ноября 2017, 13:28
Синоптики: В большинстве регионов ожидается снег и дождь

В понедельник, 13 ноября, в западных и северных областях Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом, во вторник такая погода ожидается в западных, северных и центральных областях. 

Согласно сообщению Укргидрометцентра, в понедельник  на большей части Украины - без осадков, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Ночью от -1...+4, на Закарпатье, юге и востоке страны +4...+9; днем в западных и северных областях 6-11°, в Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла, на остальной территории 10-15°, на юге Одесской области до 18°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь, и порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 0...+2° , днем 6-8°.

 

14 ноября в западных, северных, днем также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 0...+5, на юге и востоке 4-9, днем в западных и северных областях +3...+8, в центральных областях и на Закарпатье 9-14, в южных и восточных областях 14-19.

 

"Интерфакс-Украина"

Темы: погода
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